В ГИБДД рассказали о состоянии сбитой на Ленской женщины с коляской

В Петербурге на Лесной улице произошло ДТП с участием пешеходов. Под колеса автомобиля попали женщина и ребенок, который находился в коляске. О состоянии пострадавших рассказали в отделе пропаганды ГИББД по городу и области.

Все произошло сегодня, 13 декабря, у дома №1. Сбитая женщина получила легкие травмы, а ее дитя в настоящее время находится в состоянии средней степени тяжести. Малышу всего полтора года.

Жительница переходила дорогу в зоне пешеходного перехода, когда на нее наехал водитель автомобиля «ВАЗ».

По факту произошедшего проводится проверка и устанавливаются все детали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что очевидцы запечатлели место происшествия, где водитель сбил женщину с коляской.