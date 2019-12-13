На Ленской под колеса машины угодила женщина с коляской

Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Об этом стало известно сегодня, 13 декабря. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что авария произошла на Ленской улице у второго корпуса дома номер один. Женщина с коляской, скорее всего, переходила дорогу, когда на нее наехал автомобиль. Малыш был травмирован и доставлен в больницу. О его состоянии ничего неизвестно – остается надеется, что ребенок останется жив.

«100% мамаша переходила, толкая коляску перед собой. Кто еще не понял из мамаш местных, что коляску надо за собой везти при переходе (или сбоку)?»,

— задается вопросом один из комментаторов, намекая на то, что водитель не всегда видит коляску, а вот человека – скорее да, чем нет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фура и легковушка перегородили дорогу на перекрестке Ивановской и Бабушкина.