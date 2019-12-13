Фура и легковушка перегородили дорогу на перекрестке Ивановской и Бабушкина

Фура и легковушка перегородили дорогу на перекрестке Ивановской и Бабушкина
Большегруз протаранил легковой автомобиль. Фото: vk.com/spb_today

В Петербурге на перекрестке улицы Ивановской и Бабушкина произошло ДТП с участием фуры. Обошлось без пострадавших.

Авария случилась сегодня утром, 13 декабря. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что большегруз протаранил легковой автомобиль.

«Форд попал под Рено», — написал автор записи в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

Участники стоят посреди дороги, из-за чего мешают проезду другого транспорта. Точные причины столкновения пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о наезде на пешехода при выезде из Колпино. Пострадавший переходил дорогу по «зебре».

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