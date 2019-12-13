На выезде из Колпино сбили пешехода в темной одежде

На выезде из Колпино сбили пешехода в темной одежде
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Утром в пятницу, 13 декабря, автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. Водитель не заметил мужчину в темное время суток.

Как сообщают горожане в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», дорожный инцидент произошел на выезде из Колпино, перед круговым движением. Там мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу и был сбит автомобилем. Очевидцы рассказали, что ДТП затруднило движение в обе стороны.

Пользователи соцсети рассказали, что мужчина был одет в черную одежду и водитель мог его просто не заметить, поскольку на пешеходном переходе проблемы с освещением.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении Литейного и Чайковского насмерть сбили пешехода. В комментариях к записи пользователи просят водителей одуматься, притормаживать перед пешеходными переходами и остановками.

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