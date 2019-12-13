Агрессивный петербуржец ответит перед судом за проколотые колеса соседского автомобиля

В Петербурге прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого жителя. Мужчина обвиняется в повреждении чужого имущества.

Инцидент произошел в октябре. По данным следствия, житель поздно вечером приехал к своему дому, однако на привычное место внедорожник поставить не удалось – там уже стояла машина соседа. Разъяренный обвиняемый вооружился ножом и порезал три колеса соседской машины.

Сумма причиненного ущерба не приводится.

Как сообщили в прокуратуре города, речь идет о преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, совершенное из хулиганских побуждений).

Уголовное дело рассмотрит Фрунзенский районный суд.

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