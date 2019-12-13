Колпинец получил два года условно за пьяный дебош в булочной

В Петербурге Колпинский районный суд вынес приговор в отношении местного жителя. Мужчина устроил пьяный дебош в булочной Металлостроя. Ему дали два года условно.

Инцидент произошел в середине июля. Мужчина напился и пришел в магазин. Однако выпечка его не интересовала. Он начал оскорблять посетителей, громко ругаясь матом. На долго посетитель там не задержался, он продолжил «концерт» на улице. Прохожие попытались его успокоить, однако сразу были «облиты грязью». Для пущего эффекта хулиган достал складной нож. Холодное оружие он совсем скоро выронил, чем воспользовались жители.

Очевидцы быстро подняли нож с земли.

Прибывшие стражи порядка также не остановили мужчину, он продолжал «выплескивать» свой гнев.

Как сообщили в пресс-службе ВС, в результате было возбуждено уголовное дело по двум статьям — 213 и 319 УК РФ. Житель раскаялся и полностью признал свою вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об обвиняемых в расстреле жителя Грузии. Мужчина был убит у ресторана в Петербурге.