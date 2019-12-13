В Петербурге двух азербайджанцев обвиняют в расстреле жителя Грузии

В Петербурге завершилось расследование убийства 42-летнего азербайджанца, жившего на территории Грузии. Мужчину расстреляли около ресторана в сентябре 2017 года.

Обвиняемыми по делу проходят 40-летний и 44-летний уроженцы Азербайджана, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по Петербургу. Материалы направлены на утверждение обвинительного заключения.

Как полагает следствие, мужчины вступили в преступный сговор с неустановленными лицами. За деньги они убили 42-летнего азербайджанца.

На протяжении нескольких недель обвиняемые наблюдали за мужчиной. Убийство произошло вечером 11 сентября. Около одного из ресторанов в Тбилиси они не менее 9 раз выстрелили в потерпевшего из пистолета. От полученных ран он скончался.

Совершив убийство, соучастники покинули Грузию.

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