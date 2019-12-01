В Киеве при покушении на депутата застрелили его сына

В Киеве при покушении на депутата застрелили его сына
Другие подробности произошедшего неизвестны. Фото: pixabay

В Киеве неизвестный обстрелял автомобиль депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева, в котором находился ребенок. Сын депутата погиб.

Трагическое происшествие случилось в воскресенье, 1 декабря, в центре Киева. Как сообщили «РИА Новости», автомобиль был обстрелян на улице Льва Толстого. Уголовное дело возбудили по факту умышленного убийства.

Согласно данным пресс-службы столичной полиции, за рулем авто находился ресторатор и депутат Киевского областного совета. Сам Соболев подтвердил на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН), что во время стрельбы был убит его сын.

Другие подробности произошедшего неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о стрельбе в одной из столичных гостинец. Одного человека госпитализировали.

киев смерть стрельба
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Киеве при покушении на депутата застрелили его сына
Легковушка во Всеволожске снесла ограждения и остановилась в припаркованных ...
«Мне дали семь месяцев»: Мирослава Дума рассказала о смертельном ...
Соколов просится из психбольницы «Бутырки» обратно в Петербург
Очевидец снял на видео столкновение Daewoo и Hyundai на Типанова
В тоннеле петербургского метро задержали двух зацеперов
Голый мужчина удивлял жителей Мурино вечерней пробежкой
Движение поездов по фиолетовой ветке метро восстановлено до «Шушар»