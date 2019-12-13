ЗСД не планирует устанавливать новый способ оплаты на других пунктах

Оператор ЗСД не планирует в ближайшее время устанавливать автоматы приема платежей на северном и южном участках Западного скоростного диаметра. Такое заявление сделал представитель «Магистраль Северной столицы» Андрей Цапу.

По его словам, в районе набережной реки Екатерингофки, где совсем скоро появится новый способ оплаты проезда, будут два пункта взимания платы. Цапу, добавил, что они будут располагаться на въезде и выезде с ЗСД.

Представитель «Магистраль Северной столицы» рассказал «Мойке78», что в ближайшее время для них будут установлены динамические знаки, которые будут переключать цвета. Постепенно нововведение появится и на других пунктах оплаты.

Он также подытожил, что такие автоматы на ЗСД разработаны для часов наименьшей нагрузки трафика, чтобы для оплаты проезда были открыты все полосы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что завтра новые устройства начнут принимать оплату на въезде и съезде в районе набережной реки Екатерингофки.