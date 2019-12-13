На ЗСД введут новый способ оплаты

На ЗСД введут новый способ оплаты
ЗСД. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

На Западном скоростном диаметре появится новый способ оплаты. Водители смогут самостоятельно внести денежные средства за проезд в автоматы без кассира-оператора.

Новые устройства начнут принимать оплату с 10 часов вечера завтра, 14 декабря, на въезде и съезде в районе набережной реки Екатерингофки.

Как сообщила «Мойка78», с помощью автоматов автолюбители смогут оплатить проезд банковской картой и NFC-устройствами.

Вскоре аналогичные автоматы появятся и в других пунктах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об остановке нарушителе на ЗСД. Водитель попытался проехать мимо пункта оплаты.

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