На ЗСД введут новый способ оплаты

На Западном скоростном диаметре появится новый способ оплаты. Водители смогут самостоятельно внести денежные средства за проезд в автоматы без кассира-оператора.

Новые устройства начнут принимать оплату с 10 часов вечера завтра, 14 декабря, на въезде и съезде в районе набережной реки Екатерингофки.

Как сообщила «Мойка78», с помощью автоматов автолюбители смогут оплатить проезд банковской картой и NFC-устройствами.

Вскоре аналогичные автоматы появятся и в других пунктах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об остановке нарушителе на ЗСД. Водитель попытался проехать мимо пункта оплаты.