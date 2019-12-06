Шлагбаум остановил нарушителя на пункте оплаты на ЗСД

Водитель автомобиля марки «Лексус» хотел проехать мимо пункта оплаты Западного скоростного диаметра бесплатно, за что получил шлагбаумом по крыше.

Как рассказали петербургские автомобилисты в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», предполагается, что мужчина, который находился за рулем иномарки, захотел проскочить через пункт оплаты, минуя процедуру платежа. Однако он был вовремя остановлен шлагбаумом.

Очевидцы сообщили, что движение через этот пункт оплаты на ЗСД в районе Благодатной улицы было временно приостановлено.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за два месяца камеры на ЗСД зафиксировали более 260 тысяч нарушений. С начала работы камер видеофиксации нарушений на ЗСД, то есть с 14 октября, автомобилистам выписано более 260 тысяч штрафов за превышение скорости.