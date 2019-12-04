За два месяца камеры на ЗСД зафиксировали более 260 тысяч нарушений

С начала работы камер видеофиксации нарушений на ЗСД, то есть 14 октября, автомобилистам выписано более 260 тысяч штрафов за превышение скорости.

Камеры ввели в эксплуатацию 14 октября, однако запускали их поэтапно. К 24 октября все двенадцать датчиков, установленных на Западном скоростном диаметре (ЗСД) были в работе. На сегодняшний день сотрудники Госавтоинспекции вынесли более 260 тысяч постановлений о превышении скорости.

За первые десять дней работы камер было выписано 15 тысяч нарушений. За последующие десять дней — то тысяч, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и области. Однако затем пик штрафов остался позади, что, вероятно, связано с информированностью водителей о датчиках.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что владельцев авто, мешающих уборке снега, оштрафовали на общую сумму в 325 тысяч рублей.