Нарушителей зимней уборки в Петербурге оштрафовали на 325 тысяч рублей

Государственная жилищная инспекция Петербурга проверила уборку придомовых территорий на качество и своевременность, по итогам которой нашла нарушения на 33 адресах.

Как сообщили в Государственной жилищной инспекции города, проверку качества и своевременности уборки придомовых территорий, фасады и крыш домов проводили в период с 8 по 29 ноября. Специалисты выявили нарушения на 33 адресах из 197. В результате к административной ответственности привлекли пять организаций.

Общая сумма штрафов составила 325 тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заработала горячая линия по уборке снега. С утра 2 декабря после снегопада в Санкт-Петербурге работают 7164 дворников и 441 машина снегоуборочной техники.