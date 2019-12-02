В Петербурге заработала горячая линия по уборке снега

В Петербурге заработала горячая линия по уборке снега
Коммунальные службы борются со снегом.Фото:Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге заработала горячая линия по приему обращений от граждан сообщий, связанных с уборкой снега в городских внутриквартальных территориях.

С утра 2 декабря после снегопада в Санкт-Петербурге работают 7164 дворников и 441 машина снегоуборочной техники. Коммунальные службы обрабатывают места с наледью специальным средствами. В жилищном комитете также отметили, что если выпадение осадков усилится, то к уборке будет привлечено большее количество работников и техники. Сотрудники комитета также осуществляют контроль за ходом уборки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пожарные потушили полыхающую кухню на Большом проспекте. В центре Петербурга произошел квартирный пожар. Спасателям удалось эвакуировать одного человека. Как сообщили в городском главке МЧС, огонь вспыхнул в квартире на пятом этаже шестиэтажного жилого дома на 8-й Советской улице в Центральном районе Петербурга.

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В Петербурге заработала горячая линия по уборке снега
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