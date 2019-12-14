Стало известно, чем опасно резкое похолодание для здоровья

Резкое понижение температуры воздуха и продолжительный период сильных морозов негативно сказываются на здоровье человека. Особенно опасны такие периоды для пожилых граждан.

По словам доктора медицинских наук и профессора Бориса Ревича, подобные температурные изменения могут привести к гипоксии.

Как сообщает РИА Новости, профессор отметил, что в пожилом возрасти эластичность «трубочек», доставляющих кислород к мозгу и сердцу, меняется, как и показатели вязкости крови. Специалист добавил, что значительные изменения могут стать причиной инсульта.

Ревич посоветовал пенсионерам контролировать давление, а также следить за здоровьем.

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