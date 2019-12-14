Из машины бухгалтера Facebook украли жесткие диски с данными 29 тысяч сотрудников

Данных о пользователях на украденных носителях не было. Фото: pixabay

Данных о пользователях на украденных носителях не было. Фото: pixabay

Жесткие диски с банковскими данными и прочей личной информацией 29 тыс. работников компании Facebook были похищены из машины сотрудника социальной сети. Речь идет о сотрудниках, работавших там в 2018 году.

Незашифрованные жесткие диски содержали данным с номерами банковских счетов работников, их именами. Как сообщает Bloomberg, информация о случившемся была распространена среди сотрудников.

Среди украденных данных также были указаны последние четыре цифры номера соцстрахования, информация о зарплатах и бонусах. Данных о пользователях на носителях не было.

Представитель компании отметил, что соцсеть сотрудничала с правоохранителями в ходе расследования взлома машины и кражи из сумки работника. Это произошло еще 17 ноября.

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