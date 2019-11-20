Facebook выпустил приложение для создания мемов

Пока что им могут пользоваться только жители Канады, но скоро оно станет доступно во всем мире.

Социальная сеть Facebook анонсировала новое приложение под названием Whale. Оно нужно, чтобы создавать мемы – пользователь может загрузить фотографию, а также воспользоваться стоковыми. После того, как картинка будет готова, ее можно загрузить в Facebook или Instagram, чтобы повеселить родных и близких. Пока что приложением пользуются только жители Канады, а вот когда оно станет доступным для всего мира – не уточняется.

Эксперты, комментируя выход сервиса, отметили, что в последнее время социальная сеть все больше работает над новыми проектами. Им кажется, что компания пытается конкурировать с TikTok, который набирает популярность среди молодой аудитории.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что соцсети заполнили мемы о сбое «ВКонтакте». Часть пользователей временно перебралась на другие площадки — Instagram, Facebook и Twitter.