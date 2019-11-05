Соцсети заполнили мемы о сбое «ВКонтакте»

Масштабный сбой произошел в работе сайта «ВКонтакте». Пользователи соцсетей на это отреагировали в привычной манере — в мемах и с иронией.

Часть пользователей временно перебралась на другие площадки — Instagram, Facebook и Twitter. Резкий всплеск активности в соцсетях стал поводом для мемов.

В самом «ВКонтакте» стены сообществ заполнили мемы о плохом самочувствии сайта. Люди выражали беспокойство и желали соцсети скорейшего выздоровления. Популярными хештагами стали #вкживи и #вкнелогай.

Проблемы в работе сайта начались вечером 4 ноября. Пользователи несколько часов жаловались на сбои при отправке сообщений и загрузке фото.

Как рассказали во «ВКонтакте», Причиной сбоя стал пожар в партнерском дата-центре. Возгорание привело к проблемам с электроснабжением и отразилось на критической части серверов. Сбой затронул работу основных продуктов ВКонтакте — мессенджера и ленты новостей.