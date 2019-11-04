В работе «ВКонтакте» произошел массовый сбой

Пользователи «ВКонтакте» массово сообщают о сбоях в работе сайта. Количество жалоб, по данным сервиса Downdetector, достигло почти 35 тыс.

Масштабный сбой произошел около 16:00 по московскому времени. Порядка 54% пользователей жалуются на проблемы при отправке сообщений, около 41% человек испытывают трудности во время пользования сайтом. Оставшиеся 3% не могут войти во «ВКонтакте».

«Сообщения не грузит вообще. Фотографии в альбомах грузятся «выборочно», а те, которые не загрузились, не грузятся вообще. Ни через минуту, ни через десять, ни через час», — сетуют пользователи.

Сбои зафиксированы в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Рязане, Брянске, Челябинске, Сургуте, Барнауле, Иркутске, Улан-Удэ, Хабаровске и в других городах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о сбое в работе Twitter.