В работе Twitter произошел массовый сбой

В работе Twitter произошел массовый сбой
Сбой носит глобальный характер. Фото: pixabay.com

В ночь на 28 сентября в работе Twitter произошел глобальный сбой.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с неполадками в работе Twitter столкнулись жители Японии, США и Великобритании.

Отмечается, что много жалоб поступало из Нью-Йорка, где проходит 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. О сбоях в России сообщений нет.

Большинство пользователей жаловались на то, что не могли зайти на сайт Twitter (53%), у 24% были проблемы с приложением для iPhone и iPad, у 22% — с приложением на Android.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в работе Facebook и Instagram зафиксирован глобальный сбой.

twitter сбой
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В работе Twitter произошел массовый сбой
Захарова прокомментировала заявление о причастности России к скандальному ...
Полиция заинтересовалась избиением пассажира на «Ленинском проспекте»
Израильтянка перепутала васаби с авокадо и оказалась в больнице
На станции «Ленинский проспект» толпа избила пассажира
Песков пошутил по поводу тайного телефона Путина
Стало известно, о чем разговаривали Лавров и Помпео
Кремль отреагировал на слова Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР