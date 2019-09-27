В работе Twitter произошел массовый сбой

В ночь на 28 сентября в работе Twitter произошел глобальный сбой.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, с неполадками в работе Twitter столкнулись жители Японии, США и Великобритании.

Отмечается, что много жалоб поступало из Нью-Йорка, где проходит 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН. О сбоях в России сообщений нет.

Большинство пользователей жаловались на то, что не могли зайти на сайт Twitter (53%), у 24% были проблемы с приложением для iPhone и iPad, у 22% — с приложением на Android.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в работе Facebook и Instagram зафиксирован глобальный сбой.