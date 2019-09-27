В работе Facebook и Instagram зафиксирован глобальный сбой

На сбой жалуются пользователи в странах Европы. Фото: Pixabay

На сбой жалуются пользователи в странах Европы. Фото: Pixabay

В пятницу вечером стало известно, что в работе Facebook и Instagram произошел массовый сбой.

Согласно данным онлайн-сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, сбои начались около 17:40. С этой проблемой столкнулись жители стран Европы.

Отметим, что больше всего жалоб поступило на в загрузке ленты Instagram (80%) и работу сайта Facebook (96%).

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пользователи из более чем 20 стран мира сообщили о сбое в работе социальной сети Facebook 26 августа.