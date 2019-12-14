Боярская рассказала, кем мечтала стать в детстве

Российская актриса Елизавета Боярская опубликовала на странице в Instagram свою детскую фотографию и рассказала, кем мечтала работать, когда вырастет.
Оказалось, что актриса мечтала стать стюардессой или археологом. Также артистку привлекали профессия модельера и педагога.
«Учитывая количество перелетов, стюардессой я практически стала», — пошутила Боярская.
Она рассказала, что с работой актрисы многие ее мечты могут с легкостью воплощаться в жизнь. Боярская добавила, что теперь она имеет возможность примерить на себя любую профессию.
«Мечты сбываются, главное не прекращать мечтать», — написала актриса.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Елизавета Боярская оценила поступок петербургских сотрудниц спасательного отряда. Женщины вытащили кошку из Мойки.