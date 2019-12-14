Водители бросили разбитые после ДТП иномарки на Рыбацком проспекте, машины мешают проезду

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых авто. По словам очевидцев, водители бросили побитые машины посреди дороги.

Авария случилась сегодня утром, 14 декабря, у дома №35 на Рыбацком проспекте. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что одна машина влетела в пассажирскую дверь другой, она буквально вмята в транспортное средство.

Свидетели отметили в социальной сети «ВКонтакте», что брошенные иномарки мешают проезду.

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о свалке у дома на Караваевской улице. Местные жители рассказали, что такой «погром» неизвестные утроили за ночь.