Водители бросили разбитые после ДТП иномарки на Рыбацком проспекте, машины мешают проезду

Водители бросили разбитые после ДТП иномарки на Рыбацком проспекте, машины мешают проезду
Машины сильно помяты. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух легковых авто. По словам очевидцев, водители бросили побитые машины посреди дороги.

Авария случилась сегодня утром, 14 декабря, у дома №35 на Рыбацком проспекте. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что одна машина влетела в пассажирскую дверь другой, она буквально вмята в транспортное средство.

Свидетели отметили в социальной сети «ВКонтакте», что брошенные иномарки мешают проезду.

Точные причины произошедшего и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о свалке у дома на Караваевской улице. Местные жители рассказали, что такой «погром» неизвестные утроили за ночь.

дтп иномарки новости спб
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
МИД Германии призвал США не вводить санкции против «Северного потока-2»
В Петербурге участковый спас ребенка, которого мать хотела выбросить из окна
Приставы опровергли информацию о десятках миллионов невыездных россиян
В России предложили узаконить роботов-коллекторов
Врачи рассказали, как выявить рак легких с помощью стула
Водители бросили разбитые после ДТП иномарки на Рыбацком проспекте, машины ...
Неизвестные за ночь превратили Караваевскую улицу в свалку
На Комендантском задержали подозреваемого в краже IPhone с помощью бутылки