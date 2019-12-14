Неизвестные за ночь превратили Караваевскую улицу в свалку

В Невском районе Петербурга местные жители пожаловались на мусор, разбросанный у одного из домов на Караваевсвой улице.

Обо всем стало известно сегодня утром, 14 декабря. На опубликованных фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что территория рядом с домом завалена мусором. Среди отходов заметны пакеты, книги, рулон бумажных полотенец и другие вещи. К дому прибыли полицейские.

«Что-то необычно произошло сегодня в одном из домов», — написал автор записи в соцсети «Вконтакте».

В комментариях к записи пользователи предположили, что кто-то наводил в квартире порядок. Большинство жителей осудили тех, кто разбросал мусор.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании подозреваемого в хищении смартфона. Неизвестный ударил владельца телефона по голове.