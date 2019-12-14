На Комендантском задержали подозреваемого в краже IPhone с помощью бутылки

На Комендантском задержали подозреваемого в краже IPhone с помощью бутылки
Неизвестный ударил пострадавшего по голове и похитил телефон. Фото: pixabay

Петербургские сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в похищении IPhone. Нападение произошло с бутылкой.

Преступный инцидент случился 30 ноября на Комендантском проспекте. По данным следствия, неизвестный ударил пострадавшего по голове и похитил смартфон, после чего скрылся. По факту разбоя было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, полицейские задержали подозреваемого около двух часов дня у дома №4 на улице Маршала Новикова. Им оказался житель Краснодарского края.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о стрельбе, которую ночью услышали жители дома на Шоссе в Лаврики. Мужчина выстрелил в другого из автомобиля.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание похищение
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