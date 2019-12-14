Врачи рассказали, как выявить рак легких с помощью стула

Врачи рассказали, как выявить рак легких с помощью стула
Трудности с подъемом из сидячего положения указывают на слабость мышц в области бедер. Фото: pixabay

Врачи рассказали, что опасную болезнь можно выявить на ранних стадиях с помощью синдрома Ламберта-Итона. Речь идет о раке легких.

Медики отметили, что болезнь можно обнаружить с помощью стула. По словам директора НИИ пульмонологии Первого меда Ольги Титовой, синдром Ламберта-Итона не специфичен для выявления диагноза. Тест не универсален, однако проблемы при вставании наблюдаются, как правило у людей, заболевание у которых протекает на ранних стадиях.

Она добавила, что трудности с подъемом из сидячего положения указывают на слабость мышц в области бедер, а это зачастую наблюдается у больных раком легких, но не для всех его разновидностей.

Как сообщает Express, первыми такое наблюдение сделали американские медики.

Всего специалисты выделяют 4 вида опухолей с разными клиническими проявлениями и лечением. Они уверили, что если у человека более 3 недель не проходит кашель, мучает мокрота с кровью, а также присутствуют боль при дыхании, постоянная одышка или необъяснимая потеря веса – это повод задуматься.

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Врачи рассказали, как выявить рак легких с помощью стула
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