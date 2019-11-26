Врачи назвали безопасную дозу мандаринов

Врачи назвали безопасную дозу мандаринов
Мандарины. Фото: Pixabay

Врачи считают, что в день можно съедать четыре мандарина ежедневно, и тогда это не причинит вреда здоровью.

Специалисты отметили, что, в общем, традиция есть мандарины в новогодние праздники является хорошей, потому что этот фрукт повышает иммунитет и выводит токсины из организма. Тем более зимой организму не хватает витамина С.

«Средняя суточная доза – четыре мандарина … мандарины можно употреблять ежедневно, не злоупотребляя количеством», — отметили врачи, сообщает РИА «Новости».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые доказали, что мандарины помогают в борьбе с лишним весом. испанские ученые из Университета Валенсии рассказали, что в мандаринах содержится особый пигмент. Его отличительным свойством является то, что он помогает уменьшить жировые накопления на третью часть. Подобным эффектом наделен зеленый чай.

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