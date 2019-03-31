Ученые доказали, что мандарины помогают в борьбе с лишним весом

Пигменты, которые содержатся в сладких цитрусовых, помогают в процессе похудения. По мнению ученых, мандарины блокируют лишние килограммы.

Испанские ученые из Университета Валенсии рассказали, что в мандаринах содержится особый пигмент. Его отличительным свойством является то, что он помогает уменьшить жировые накопления на третью часть. Подобным эффектом наделен зеленый чай.

Кроме того, ученые отмечают, что употребление каротиноидов может быть использовано как дополнительно средство в лечении при избыточном весе, сообщает интернет-портал Bash.news.

На сегодняшний день полезные свойства данного вещества ещё находятся в процессе изучения. Тем не менее, существует высокая вероятность того, что в ближайшем будущем вещество будет использоваться как добавка в пищевой промышленности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что пристальный взгляд на кофе аналогичен его употреблению.