В России предложили узаконить роботов-коллекторов

Предложенный метод можно назвать взаимодействием и одним из способов общения с должниками. Фото: pixabay

Предложенный метод можно назвать взаимодействием и одним из способов общения с должниками. Фото: pixabay

Министерство юстиции РФ предложило узаконить использование роботов-коллекторов для сбора задолженности с граждан.

Под работой предложенных устройств подразумевается сервис для отправки голосовых сообщений, который будет использовать систему генерации речи, а также сможет поддерживать различные сценарии разговоров с людьми, имеющими задолженности. Такой метод можно назвать взаимодействием и одним из способов общения с должниками.

Как сообщается на сайте нормативно-правовых актов, документ предусматривает и ряд ограничений. Так, механизм можно использовать не более раза в сутки, не более двух раз в неделю и не более восьми раз в месяц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что в Ленобласти хотят запретить вступать в брак определенным гражданам. Речь идет о должниках по алиментам.