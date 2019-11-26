В Ленобласти хотят запретить вступать в брак должникам по алиментам

В частности, депутат отмечает, что число разводов в России по-прежнему остается на «опасно высоком» уровне. Фото: Pixabay

В частности, депутат отмечает, что число разводов в России по-прежнему остается на «опасно высоком» уровне. Фото: Pixabay

Депутат Законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров предложил запретить должникам по алиментам вступать в брак.

Соответствующее обращение он направил министру юстиции Александру Коновалову

В частности, депутат отмечает, что число разводов в России по-прежнему остается на «опасно высоком» уровне и «особую тревогу» вызывает частое становление детей «заложниками сложных взаимоотношений родителей».

«Должники по алиментам не должны иметь свободной возможности вступления в повторный брак до тех пор, пока не смогут погасить все задолженности перед своими прежними семьями», — сказал депутат, сообщает РИА «Новости».

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