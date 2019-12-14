Кудашов: «Очень академично играли»

Главный тренер сборной России Алексей Кудашов прокомментировал победу над Чехией в матче Кубка Первого канала.

«Дали чехам вернуться, поэтому игра сложная получилась. Очень академично играли, разыгрывали до пустых ворот, хотя надо было играть проще», — сказал главный тренер, сообщает пресс-служба ФХР.

Сборная России по буллитам обыграла сборную Чехии в матче Кубка Первого канала. Матч закончился со счетом 4:3 в пользу России.

В составе сборной России отличились Кузьменко,Григоренко и Ожиганов. В серии буллитов победную шайбу забросил Владимир Ткачев.

Напомним, 15 декабря состоится заключительный матч турнира. Сборная России сыграет с Финляндией.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургская хоккейная команда СКА совершила обмен с казанским клубом «Ак Барс». В обмен на защитника Игоря Ожиганова команда Татарстана получит Романа Рукавишникова и Виктора Тихонова.