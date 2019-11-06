СКА отдаст Тихонова и Рукавишникова в обмен на Ожиганова из «Ак Барса»

Петербургский хоккейный клуб СКА и татарская команда «Ак Барс» произведут обмен игроками.

Защитник «Ак Барса» Игорь Ожиганов отправится в город на Неве, а хоккеисты Роман Рукавишников и форвард Виктор Тихонов войдут в состав казанского хоккейного клуба. Отметим, что в этом сезоне Ожиганов вышел на лед в качестве игрока «Ак Барса» девятнадцать раз в рамках регулярных матчей КХЛ. Он попал в татарскую команду их ЦСКА.

Рукавишников за текущий сезон в составе СКА отличился двумя голевыми передачами в двадцати двух встречах. Виктор Тихонов провел девять матчей и набрал одно очко.

Также, состав петербургских хоккеистов вновь пополнит защитник команды «Сочи» Денис Александров.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о победе СКА над рижским «Динамо» в ходе матча регулярного чемпионата КХЛ.