СКА по буллитам победил рижское «Динамо»

Матч закончился со счетом 4:3 в пользу СКА. Фото: ska.ru

Матч закончился со счетом 4:3 в пользу СКА. Фото: ska.ru

СКА дома в матче регулярного чемпионата КХЛ по буллитам обыграл рижское «Динамо» (4:3 Б).

В начале первого периода счет в матче открыл СКА. Автором заброшенной шайбы стал Антон Бурдасов.

Во втором периоде Александр Барабанов забросил шайбу в ворота гостей. По результативному баллу получили Галенюк Данила и Лехтеря Йори. Шайба была заброшена в равных составах.

Однако через четыре минуты шайба попала в ворота СКА. Автором заброшенной шайбы стал нападающий рижан Дарзиньш Лаурис.

В середине второго периода рижане сравнивают счет. На 35-ой минуте матча «Динамо» забрасывает третью шайбу в ворота хозяев. СКА берет таймаут.

В конце второго периода СКА воспользовались большинством и сравняли счет. Автором заброшенной шайбы стал Андрей Кузьменко. Ассистенты – Александр Барабанов и Максим Карпов.

Третий период оказался безголевым.

Исход матч решился в послематчевой серии буллитов. Решающий буллит исполнил нападающий Кирилл Марченко.

Статистика матча: Броски: 60-34 ; Броски в створ: 30-23 ; Голы: 3-3 ; Вбрасывания: 38-23 ; Блокированные броски: 6-15 ; Силовые приемы: 24-21 ; Время в атаке: 13:53-07:47 ; Штраф: 2-6.

Матч проходил в Ледовом дворце.

Следующий матч состоится 13 ноября. СКА сыграет с «Амуром».

Ранее gazeta.spb.ru СКА ведет после первого периода в матче с рижским «Динамо».