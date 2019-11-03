СКА ведет после первого периода в матче с рижским «Динамо»

После первого периода команды отправились на перерыв со счетом 1:0 в пользу СКА.

Автором заброшенной шайбы стал Антон Бурдасов.

Статистика первого периода: Броски: 19-4 ; Броски в створ: 9-2 ; Голы: 1-0 ; Вбрасывания: 12-7 ; Блокированные броски: 0-4 ; Силовые приемы: 7-6 ; Время в атаке: 04:44-01:44 ; Штраф: 0-2.

Матч идет в Ледовом дворце. Начало в 17:00 мск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что хоккейный клуб СКА объявил состав на матч с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В первую пятерку попали Карпов, Кеммпайнен, Плотников, Белов,Зуб. Во второй сыграют: Ткачев, Лехтеря, Барабанов, Галенюк, Земченок.