СКА объявил состав на матч с рижским «Динамо»

Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 17:00 мск. Фото: ХК СКА

Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 17:00 мск. Фото: ХК СКА

Хоккейный клуб СКА объявил состав на матч с рижским «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В первую пятерку попали Карпов, Кеммпайнен, Плотников, Белов,Зуб.

Во второй сыграют: Ткачев, Лехтеря, Барабанов, Галенюк, Земченок.

В составе третьей пятерки — Кузьменко, Швец-Роговой, Бурдасов, Зубарев, Дыбленко.

В последней — Якупов, Коскиранта, Кетов, Рукавишников, Марченко.

Ворота армейцев с берегов Невы будет защищать Мельничук. Хелльберг в запасе, сообщается на официальной странице клуба «Вконтакте».

Матч состоится в Ледовом дворце. Начало в 17:00 мск.

СКА находится на четвертом месте в Западной конференции, имея в своем активе 30 очков. Рижане находятся на последнем месте с 16-ю очками.

В прошлом матче СКА проиграл ярославскому «Локомотиву» со счетом 2:1.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что СКА потерпел пятое поражение подряд.