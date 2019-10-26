СКА потерпел пятое поражение подряд

Сегодня в матче с ярославским «Локомотивом» армейцы проиграли в пятый раз подряд. Это худший показатель в истории команды.

В субботу, 26 октября, состоялось выездное сражение петербургского СКА и «Локомотива» из Ярославля. Матч проходил в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась поражением для петербургских хоккеистов.

СКА проиграла со счетом 3:4. Сократить разрыв помогли две шайбы, забитые Александром Барабановым на 3-й и 10-й минуте, а также шайба Артема Зуба на 53-й минуте матча. Однако это не отменяет того, что игроки показывают худшие результаты в истории команды.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что «Зенит» назван самым дорогим футбольным клубом России. Суммарная стоимость его игроков равняется 217 миллионам евро.