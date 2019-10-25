«Зенит» стал самым дорогим российским футбольным клубом

Стоимость футболистов напрямую зависит от их успехов. Фото: Baltphoto

Стоимость футболистов напрямую зависит от их успехов. Фото: Baltphoto

Общая стоимость футболистов петербургского клуба составляет немногим меньше 217 миллионов евро.

Сине-бело-голубые заняли лидирующую позицию в российской премьер-лиге по стоимости команды. Так, по подсчетам, проведенным порталом transfermarkt.com, стоимость игроков «Зенита» равняется 216,6 миллионам евро.

Несмотря на то, что для отечественного футбола это рекордная сумма, европейские масштабы намного больше. К примеру, состав клуба «Реал Мадрид» оценивается в 1,19 миллиард евро, а «Барселона» владеет игроками общей стоимостью в 1,18 миллиард евро.

В российской линейке за «Зенитом» расположились ФК «Краснодар», а затем ЦСКА и «Локомотив».

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что перед началом матча «Зенит» — «Томь» нападющий сине-бело-голубых Александр Кержаков проведет автограф-сессию для болельщиков.