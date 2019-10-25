Кержаков раздаст автографы фанатам перед матчем «Зенит» — Томь»

Для болельщиков готовят развлекательную программу в честь 50-летия «Фан-променада» на стадионе «Газпром Арена» перед матчем «Зенита» против «Томи» в рамках 1/8 финала Кубка России.

Футбольных фанатов ждет праздничный концерт, автограф-сессия с Александром Кержаковым. Также на мероприятии пройдут три боя по правилам ММА, бокса и тайского бокса в специально установленном октагоне. Начало программы в 18:00, сообщается на сайте ФК «Зенит».

Помимо этого любители интеллектуального досуга смогут поучаствовать в мини-игре «мозгобойня», в которой фанаты ответят на вопросы о «Зените».

Сам матч «Зенит» — «Томь» начнется в 20:00 30 октября.

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