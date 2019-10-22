Дуглас Сантос из «Зенита» вышел на Невский в костюме льва

Бразильский футболист петербургского ФК «Зенит» Дуглас Сантос поделился впечатлениями от прогулки в костюме синегривого льва по центру Северной столицы.

По словам защитника, которые приводит официальный Twitter «Зенита», ему пришлось побороться со стыдом и стеснением для выхода на центральные улицы Петербурга в ростовом костюме льва. Однако, он отметил, что результат того стоил.

Своей прогулкой в образе талисмана команды он помог детям, страдающим редким заболеванием. Также его порадовала возможность пообщаться с болельщиками клуба вживую.

В сентябре «Зенит» начал собирать средства а лечение подопечных «Русфонда», маленьких девочки и мальчика, болеющих буллезным эпидермолизом. Страдающих таким заболеванием детей также называют «детьми-бабочками».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Аршавин получил первый трофей в качестве тренера «Зенита».