Аршавин получил первый трофей в качестве тренера «Зенита»

Аршавин получил первый трофей в качестве тренера &#171;Зенита&#187;
Футболист Андрей Аршавин. Фото: https://fc-zenit.ru/Анна Мейер

Бывший игрок петербургского «Зенита», а также сборной России по футболу Андрей Аршавин заполучил первый трофей в тренерской должности.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Академии клуба «Зенит», плодотворная работа наставников команды академии сине-бело-голубых U-14 Андрея Аршавина и Дмитрия Полякова помогла юным петербуржцам завоевать свой первый трофей — Кубок Петербурга для команд 2004 года рождения. Они обыграли юношей из СШОР «Зенит».

Данный трофей стал первым в тренерской карьере Аршавина. Отметим, что в качестве футболиста последний раз он выступал в декабре прошлого года. После чего он прошел обучение, результатом которого стали лицензии категории C и D, став тренером.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» разгромил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ.

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