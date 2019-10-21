Аршавин получил первый трофей в качестве тренера «Зенита»

Бывший игрок петербургского «Зенита», а также сборной России по футболу Андрей Аршавин заполучил первый трофей в тренерской должности.

Как сообщается в Instagram-аккаунте Академии клуба «Зенит», плодотворная работа наставников команды академии сине-бело-голубых U-14 Андрея Аршавина и Дмитрия Полякова помогла юным петербуржцам завоевать свой первый трофей — Кубок Петербурга для команд 2004 года рождения. Они обыграли юношей из СШОР «Зенит».

Данный трофей стал первым в тренерской карьере Аршавина. Отметим, что в качестве футболиста последний раз он выступал в декабре прошлого года. После чего он прошел обучение, результатом которого стали лицензии категории C и D, став тренером.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Зенит» разгромил «Ростов» и вышел на второе место в РПЛ.