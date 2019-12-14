Петербургский ЗакС торжественно встретил 25-летие: Беглов отметил достижения работы парламента

В субботу, 14 декабря, парламент Северной столицы отметил свое двадцатипятилетие. Празднование состоялось в Мариинском дворце.

Церемонию юбилея Законодательного Собрания Санкт-Петербурга почтили своим присутствием председатель Совфеда Валентина Матвиенко, губернатор Александр Беглов, полпред президента России по СЗФО Александр Гуцан, глава Ленобласти Александр Дрозденко и многие другие.

В своем поздравительном слове градоначальник отметил, что за 25 лет, в том числе, благодаря деятельности парламента, расходы на душу населения в Петербурге увеличились в 4,5 раза. При этом очередь на жилье уменьшилась втрое, а население выросло на 500 тысяч человек. Кроме того, уровень безработицы в Северной столице, отметил Беглов, снизился в 7 раз.