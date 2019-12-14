На Свердловской набережной произошло тройное ДТП

Вечером 14 декабря в Красногвардейском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на Свердловской набережной, перед перекрестком с Пискаревским проспектом.

Водитель ГАЗели влетел в автомобиль марки Kia, а та врезалась в стоящий перед ней Ford. По словам очевидцев, водитель ГАЗели отвлекся на телефон.

«На Свердловской набережной д. 62 почти перед поворотом на Пискаревский проспект, товарищ засмотревшись в телефон не углядел стоящий Kia и со всей любовью поцеловал её, а Kia разделила любовь со стоящим впереди него Ford», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в западной части Кубы произошло ДТП с участием двух пассажирских фургонов. В результате их столкновения погибли по меньшей мере два человека. Еще 11 — получили телесные повреждения.