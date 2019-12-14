Два человека погибли в ДТП с пассажирскими фурами на западе Кубы

В западной части Кубы произошло ДТП с участием двух пассажирских фургонов. В результате их столкновения погибли по меньшей мере два человека. Еще 11 — получили телесные повреждения.

Трагическая авария случилась в пятницу, 13 декабря, в районе города Батабано провинции Маябеке. Пострадавшие были госпитализированы, в настоящее время они находятся под присмотром специалистов.

Как сообщает агентство Prensa Latina, полицейские устанавливают причину произошедшего.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о смертельном дорожно-транспортном происшествии в Москве. Участниками аварии стали «ГАЗель» и легковушка. Вторая машина от столкновения вылетела в реку.