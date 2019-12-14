Фигуристка Ирина Лобачева разводится с мужем из-за побоев

Спортсменка, серебряный призёр Олимпиады 46-летняя Ирина Лобачева разводится со своим 30-летним супругом из-за его жестокого отношения.

После развода с Ильей Авербухом в 2007 году, у Ирины осталась роскошная квартира, где они живут вместе со вторым мужем спортсменки, тренером Иваном Третьяковым, который моложе её на 16 лет. Ирина дает частные уроки фигурного катания, зарабатывая этим на жизнь.

Молодой супруг фигуристки, по её словам, не стремится повысить свой заработок и слишком много времени проводит за онлайн-играми. Кроме того, Лобачева призналась, что муж не раз поднимал на неё руку, пишет «КП». В свою очередь Иван Третьяков отмечает, что конфликты между ними происходят только, если спортсменка пьяна. Напомним, что Лобачева избавлялась от алкогольной зависимости и утверждает, что сейчас со спиртным покончено.

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