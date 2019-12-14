Кристина Асмус удивила поклонников выходом в свет без бюстгальтера

Актриса Кристина Асмус появилась на публике в довольно смелом наряде: коротком белом платье с высоким воротником и глубокими вырезами по бокам. Открытое платье Асмус надела без бюстгальтера.

В пятницу, 13 декабря, 31-летняя артистка поделилась с подписчиками впечатляющим фото в своем лично Instagram. На снимке Асмус предстала в коротком белом платье и высоких черных ботфортах. Подписчики поразились вызывающему наряду, поскольку вырезы по бокам платья наглядно демонстрировали отсутствие нижнего белья.

Интернет-пользователи сочли слишком откровенным выбор актрисы. Однако многие комментаторы похвалили стильный образ, смелость Кристины и её красоту, призвав не обращать внимание на негатив.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что недавно на Кристину Асмус обрушилась волна резкой критики из-за съемок в эротической сцене в фильме «Текст».