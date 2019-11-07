Хейтеры довели Кристину Асмус до слез: актриса отказалась сниматься в постельных сценах

Люди атакуют профиль звезды и днем и ночью – они считают, что таких откровенных эпизодов быть не должно.

Об этом стало известно сегодня, 7 ноября. О ситуации Кристина Асмус рассказала в эфире шоу «Морозова хочет знать» на радио Energy. Актриса, когда ознакомилась со сценарием, сразу догадывались, что люди негативно отреагируют на «киноизмену». Постельную сцену пришлось снимать в четыре дубля – последний был снят на телефон. Кристина Асмус отметила, что единственное, что от нее требовалось – вжиться в роль и не думать больше ни о чем.

Актриса заявила, что больше не хочет сниматься в откровенных сценах. Совсем скоро начинаются съемки ленты, где она должна была появиться в белье. Сейчас Кристина Асмус думает отказаться.

«Для Гарика, наверно, это будет определенный показатель — что я готова отказаться от карьеры ради семьи. Что мне дороже его нервы, его репутация»,

— поделилась актриса.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кристина Асмус бросила ответное проклятие Ксении Собчак.