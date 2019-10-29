Кристина Асмус бросила ответное проклятие Ксении Собчак

Российская актриса уверена, что все дело в ее маленьком размере груди.

Неделю назад в российский прокат вышел фильм «Текст», в день его премьеры, 24 октября, Ксения Собчак на своем YouTube-канале выпустила интервью с актером, сыгравшим главную роль в картине, Александром Петровым.

Ролик не принес долгожданных просмотров, собрав за сутки всего 600 тысяч, в то время как среднестатистическое количество просмотров на канале Ксении за такое количество времени доходит до миллиона.

В скором времени журналистка поняла, в чем дело, администрация YouTube отнесла интервью в раздел «почти порно» и убрала из рекомендаций к просмотру. В ролик были вмонтированы сцены секса в исполнении в том числе Кристины Асмус из фильма «Текст», которые посчитали слишком откровенными.

В своем Instagram Ксения написала так: «Будь ты проклята, Кристина, со своими сиськами». На что Собчак получила такой ответ: «Ксения Анатольевна, сиськи если б не жиденькие были, то топ обеспечен был бы))) Но выглядели вы в интервью прекрасно! Быдь вы прокляты».

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что Ксения Собчак стала жертвой фильма «Текст».