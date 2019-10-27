Ксения Собчак стала жертвой фильма «Текст»

Ксения Собчак стала жертвой фильма &#171;Текст&#187;
Фильм "Текст" вышел в российский прокат 24 октября. Фото: Instagram

«Пострадала из-за чужого секса. Точнее из-за голых сисек Кристины Асмус».

Известная российская журналистка Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram текст, где рассказала, как пострадала из-за недавно вышедшего в прокат фильма «Текст». А точнее из-за того, что вставила кадры из ленты в свой сюжет на YouTube.

Телеведущая рассказала, что откровенные сцены секса особенно понравились ей в операторской работе картины, поэтому она отметила их в рецензии на своей YouTube-канале и вставила некоторые моменты из фильма в видео.

Ксения поделилась, что на утро после выпуска своего нового сюжета она ожидала множество просмотров и активное обсуждение публикой, однако этого не произошло. Администрация платформы заблокировала передачу, отправив ее в раздел «почти порно».

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что фильм «Текст» взрывает российский прокат.

ксения собчак
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