Ксения Собчак стала жертвой фильма «Текст»

«Пострадала из-за чужого секса. Точнее из-за голых сисек Кристины Асмус».

Известная российская журналистка Ксения Собчак опубликовала на своей странице в Instagram текст, где рассказала, как пострадала из-за недавно вышедшего в прокат фильма «Текст». А точнее из-за того, что вставила кадры из ленты в свой сюжет на YouTube.

Телеведущая рассказала, что откровенные сцены секса особенно понравились ей в операторской работе картины, поэтому она отметила их в рецензии на своей YouTube-канале и вставила некоторые моменты из фильма в видео.

Ксения поделилась, что на утро после выпуска своего нового сюжета она ожидала множество просмотров и активное обсуждение публикой, однако этого не произошло. Администрация платформы заблокировала передачу, отправив ее в раздел «почти порно».

Ранее gazeta.spb.ru сообщила, что фильм «Текст» взрывает российский прокат.