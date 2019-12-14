Антивирус Avast годами собирал и продавал данные пользователей

В компании утверждают, что персональные данные пользователей остались в безопасности. Фото: pixabay.com

В компании утверждают, что персональные данные пользователей остались в безопасности. Фото: pixabay.com

Создатели известного антивируса Avast в течение многих лет собирали информацию о юзерах, а затем продавали данные.

Компания занималась этим на протяжении шести лет, с 2013-го. За этот период предприниматели могли «слить» данные 400 миллионов человек. Как сообщает издание Forbes, генеральный директор Avast Ондрей Влчек подтвердил, что компания действительно продавала массивы данных своих пользователей.

Однако, как утверждает руководитель компании, все личные данные, такие как имена или URL-адреса, программисты ликвидировали. Влчек рассказал, что чаще всего покупателями становились компании, желающие понять интересы интернет-пользователей, чтобы отследить потенциальных покупателей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об утечке данных клиентов популярного мобильного оператора «Билайн».