ДТП с такси на перекрестке Шлиссельбургского и Обуховской обороны

ДТП с такси на перекрестке Шлиссельбургского и Обуховской обороны
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге ночью, 15 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении Шлиссельбургского проспекта и Обуховской обороны. Столкнулись две иномарки.

Автомобиль столкнулся с «Яндекс.Такси». Вторая машина получила серьезные повреждения.

«На перекрестке Шлиссельбургского проспекта и пр. Обуховской обороны, «Лада» не вписалась в поворот»», — сообщили очевидцы аварии в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Очевидцы сообщают, что в аварии никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на пересечении Литейного и Чайковского насмерть сбили пешехода. В комментариях к записи пользователи просят водителей одуматься, притормаживать перед пешеходными переходами и остановками.

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ДТП с такси на перекрестке Шлиссельбургского и Обуховской обороны
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